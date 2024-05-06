Путин перед инаугурацией проведет заключительную встречу с правительством | 360°

Важное 06 мая 2024, 12:07 Путин перед инаугурацией проведет заключительную встречу с правительством РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин в понедельник, 6 мая, в преддверии инаугурации проведет заключительную встречу с правительством. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Мы начали очередную важную рабочую неделю. Путин находится в Кремле, у него ряд внутренних совещаний и встреч, требует подготовки завтрашняя инаугурация. В середине дня президент планирует встретиться с членами правительства», — сказал он.

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Песков подчеркнул, что это будет заключительная встреча с текущим составом кабмина.

«Это краткое подведение итогов. После церемонии вступления президента в должность правительство слагает полномочия, все они переходят в статус исполняющих обязанности», — добавил пресс-секретарь президента.

Инаугурация Путина состоится 7 мая, мероприятие покажут в прямом эфире. Депутат Василий Пискарев предупреждал о подготовке Западом провокаций.