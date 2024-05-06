Путин перед инаугурацией проведет заключительную встречу с правительством | 360°

06 мая 2024, 12:07
Путин перед инаугурацией проведет заключительную встречу с правительством
Президент России Владимир Путин в понедельник, 6 мая, в преддверии инаугурации проведет заключительную встречу с правительством. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Мы начали очередную важную рабочую неделю. Путин находится в Кремле, у него ряд внутренних совещаний и встреч, требует подготовки завтрашняя инаугурация. В середине дня президент планирует встретиться с членами правительства», — сказал он.
Реклама
Песков подчеркнул, что это будет заключительная встреча с текущим составом кабмина.
«Это краткое подведение итогов. После церемонии вступления президента в должность правительство слагает полномочия, все они переходят в статус исполняющих обязанности», — добавил пресс-секретарь президента.
Инаугурация Путина состоится 7 мая, мероприятие покажут в прямом эфире. Депутат Василий Пискарев предупреждал о подготовке Западом провокаций.
Дмитрий Песков
Россия
Владимир Путин
Реклама
Реклама