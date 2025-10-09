Стало известно, что Путин и Алиев обсудят на первой за год встрече
Путин и Алиев обсудят проблемные вопросы в отношениях России и Азербайджана
Президент Владимир Путин в Таджикистане встретится с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Об этом на брифинге заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова привел РБК.
По его словам, личное общение глав государств состоятся в четверг, 9 октября.
«Посмотрим на результаты встречи, в данном случае мы оптимисты. Рассчитываем, что президенты обсудят нынешнее состояние двусторонних отношений и проговорят проблемные моменты», — сказал Песков.
Пресс-секретарь Путина оценил прошедший телефонный разговор президентов как конструктивный, позитивный и хороший.
Два дня назад, 7 октября, Алиев поздравил Путина с днем рождения. Предстоящая встреча станет первой для них в 2025 году.
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что освобождение пребывающих в заключении в Азербайджане россиян станет фактором для нормализации отношений между странами.