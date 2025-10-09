Стало известно, что Путин и Алиев обсудят на первой за год встрече

Путин и Алиев обсудят проблемные вопросы в отношениях России и Азербайджана

Президент Владимир Путин в Таджикистане встретится с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Об этом на брифинге заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова привел РБК .

По его словам, личное общение глав государств состоятся в четверг, 9 октября.

«Посмотрим на результаты встречи, в данном случае мы оптимисты. Рассчитываем, что президенты обсудят нынешнее состояние двусторонних отношений и проговорят проблемные моменты», — сказал Песков.

Пресс-секретарь Путина оценил прошедший телефонный разговор президентов как конструктивный, позитивный и хороший.

Два дня назад, 7 октября, Алиев поздравил Путина с днем рождения. Предстоящая встреча станет первой для них в 2025 году.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что освобождение пребывающих в заключении в Азербайджане россиян станет фактором для нормализации отношений между странами.