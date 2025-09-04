МИД назвал условие нормализации отношений с Азербайджаном

Освобождение россиян, находящихся в заключении в Азербайджане, станет важным фактором для нормализации отношений двух стран. Об этом заявила на брифинге на полях Восточного экономического форума официальный представитель МИД Мария Захарова .

Она рассказала, что 22 августа в Астрахани встретились представители российско-азербайджанской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

«До азербайджанской делегации была детально доведена позиция нашей страны», — подчеркнула представитель МИД.

По словам Захаровой, сотрудники консульства трижды смогли посетить задержанных в следственном изоляторе, однако азербайджанские власти пока больше не дают таких разрешений.

Россиян массово задержали 1 июля. Среди оказавшихся за решеткой — сотрудники агентства «Sputnik Азербайджан».

Накануне президент Владимир Путин на пресс-конференции в Китае рассказал, что в отношениях между Россией и Азербайджаном есть проблемы. При этом он виделся в Пекине с Ильхамом Алиевым и его женой Мехрибан и «перекинулся парой слов».