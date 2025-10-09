В Кремле с оптимизмом отнеслись к встрече Путина и Алиева в Душанбе

В Кремле оптимистично настроены перед встречей президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева в Душанбе. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, его процитировало РИА «Новости» .

«Сейчас мы говорим о государственном визите Путина в Таджикистан. У нас очень обширная повестка дня. Отдельно, конечно, вопрос российско-азербайджанских отношений», — сказал представитель Кремля.

По его словам, состоявшийся ранее телефонный разговор между Путиным и Алиевым прошел в доброжелательной, позитивной и конструктивной атмосфере. Договоренность о встрече была в числе вопросов, обсуждаемых во время беседы.

«Достигнута договоренность о том, что два президента сегодня встретятся. Посмотрим на результаты этой встречи. Мы в данном случае оптимисты», — сказал Песков.

Накануне Владимир Путин прибыл в Таджикистан с трехдневным визитом для участия в двух саммитах. У трапа самолета президента встретил глава государства Эмомали Рахмон.