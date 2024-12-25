Стали известны товары, с которых начнется «российская полка» в магазинах

Министерство промышленности и торговли России представило новую версию проекта закона о «российской полке». О деталях инициативы глава ведомства Антон Алиханов рассказал в беседе с РИА «Новости» .

По словам министра, новый механизм ориентирован на создание равных конкурентных условий для отечественных и зарубежных брендов. Сейчас документ обсуждают с профильными ведомствами.

Проект предполагает введение ранее не применявшегося в России регулирования. Алиханов пояснил, что основной задачей законопроекта является предоставление маркетинговых преимуществ российским производителям. Это должно способствовать равномерному распределению товаров на полках магазинов, где доминируют более «раскрученные» зарубежные бренды.

Глава Минпромторга подчеркнул, что речь идет не о прямых квотах для российских товаров, а о создании условий для их активного продвижения на внутреннем рынке. Он отметил, что большая часть продукции в российской непродовольственной рознице сейчас приходится на локализованные иностранные бренды.

Авторы инициативы хотят в первую очередь включить в перечень товаров по квоте бытовую химию и повседневную косметику. Министр Алиханов полагает, что это «наши флагманы в потребительских товарах».

Ранее представитель Минпромторга назвал источником экономических проблем России курьерские службы.