Стали известны причины ареста министра транспорта российского региона

Власти арестовали министра транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области Константина Куранова. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Соответствующее решение принял Басманный суд российской столицы. Куранова подозревают в получении крупной взятки.

По тому же уголовному делу проходит и еще один высокопоставленный чиновник — заместитель главы правительства Новгородского региона Станислав Шульцев. Следствие полагает, что он замешан во взяточничестве.

Представители защиты министра пока решение Басманного суда не оспаривали.

Судья удовлетворил ходатайство следователя, постановив поместить обоих фигурантов под арест на период расследования. Подробности дела еще не раскрывали.

В 2024 году по делу о получении взятки и мошенничестве суд арестовал бывшего министра культуры Москвы Александра Кибовского. Весной того же года арестовали и экс-первого зампреда Подмосковья Светлану Стригункову.