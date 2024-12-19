Стали известны имена ведущих прямой линии с Владимиром Путиным

Военкор Первого канала Дмитрий Кулько и телеведущая ВГТРК Александра Суворова стали ведущими пресс-конференции и прямой линии с Владимиром Путиным в этом году. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Прямую линию и пресс-конференцию проведут в совмещенном формате в третий раз. Мероприятие пройдет в Гостином Дворе в Москве. Оно начнется в 12:00. 360.ru ведет текстовую трансляцию итоговой программы.

По последним данным, к прямой линии уже поступило свыше двух миллионов обращений и вопросов.

Известно, что на прямой линии будут присутствовать журналисты из недружественных стран. Дмитрий Песков сообщил, что это сотрудники СМИ, которые продолжают работать в России и здесь аккредитованы. Глава государства скрупулезно готовится к программе, для него это ответственная задача. В подготовке к прямой линии участвуют министерства, ведомства и правительство.