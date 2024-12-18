Песков рассказал о подготовке Путина к прямой линии

Президент России Владимир Путин ведет скрупулезную подготовку к прямой линии. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил в интервью телеканалу «Россия 24».

«Проведение таких мероприятий для него президента — очень ответственная задача, и он каждый раз очень скрупулезно готовится», — сказал представитель Кремля.

Он также рассказал, что в подготовке к прямой линии участвуют министерства, ведомства и правительство. Путин запрашивает необходимую информацию, поэтому министры находятся с ним на постоянной телефонной связи, добавил Песков.

Ранее в Кремле назвали темы к прямой линии президента, которые больше всего волнуют граждан страны. В их числе — вопросы, связанные со спецоперацией, обеспечением инвалидов и здравоохранением.

Совмещенная с прямой линией большая пресс-конференция президента Владимира Путина пройдет 19 декабря. Он ответит на вопросы журналистов и россиян.