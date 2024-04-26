Стали известны детали закрытой встречи Путина с членами РСПП | 360°

Власть 26 апреля 2024, 13:51 Стали известны детали закрытой встречи Путина с членами РСПП Песков: закрытая встреча Путина с членами РСПП была содержательной

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Закрытая встреча президента России Владимира Путина с членами РСПП стала содержательной и удовлетворила всех. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на традиционном брифинге.

Накануне Путин выступил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. После мероприятия он провел отдельную встречу с членами правления РСПП в закрытом режиме.

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По словам Пескова, 25 апреля президент посвятил большую часть рабочего дня общению с представителями бизнеса.

«В закрытом режиме прошла встреча с членами бюро. Тоже весьма и весьма интересная, содержательная встреча, удовлетворившая всех», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Беседа длилась свыше двух часов. Песков уточнил, что Путин остался доволен результатами встречи. Как сообщили «Известия», председатель союза Александр Шохин рассказал, что одной из тем беседы с президентом стала деприватизация.