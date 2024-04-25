Песков рассказал об итогах закрытой встречи Путина с бизнесменами | 360°

Власть 25 апреля 2024, 21:22 Песков рассказал об итогах закрытой встречи Путина с бизнесменами Песков: президент Путин остался доволен встречей с членами РСПП РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин и члены Российского союза промышленников и предпринимателей остались довольны состоявшейся за закрытыми дверями беседой. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его процитировало РИА «Новости».

По его словам, общение было продуктивным, довольными остались все участники встречи. Разговор оказался очень конкретным.

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«Диалог будет продолжаться, правительство работает, планы уже на май и на июнь по совещаниям», — отметил Песков.

Также он добавил, что правительство продолжает работать и уже есть планы по совещаниям на май–июнь.

В ходе съезда Российского союза промышленников и предпринимателей Путин заявил, что правительство планирует запустить модернизированный механизм регуляторной гильотины, который станет еще одним масштабным этапом дебюрократизации. Таким образом, он анонсировал новый этап послаблений для бизнеса.