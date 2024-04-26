Путин на закрытой встрече обсудил с бизнесменами деприватизацию | 360°

Власть 26 апреля 2024, 06:44 Путин на закрытой встрече обсудил с бизнесменами деприватизацию Глава РСПП Шохин: на закрытой встрече с Путиным обсудили деприватизацию РИА «Новости»

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На полях съезда Российского союза промышленников и предпринимателей прошла закрытая встреча президента России Владимира Путина с бизнесменами. Председатель союза Александр Шохин заявил, что на ней обсудили инструменты работы и деприватизацию, сообщили «Известия».

«Говорили о конкретных механизмах, инструментах. И в части стремления владения компаниями так называемой редомицеляции и деофшоризации. Косвенно затронули и тему, связанную с деприватизацией», — сказал он.

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Владимир Путин, по словам Александра Шохина, дал понять, что нельзя наказывать бизнесменов за ошибки в приватизации, связанные с неправильными решениями властей. Глава РСПП предложил закрепить эту позицию в постановлениях пленума Верховного суда и других документах.

Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что глава государства остался доволен результатами встречи. Разговор длился более двух часов.