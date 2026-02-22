Стала известна возможная дата новых переговоров по Украине

ТАСС: переговоры России, США и Украины могут возобновиться в Женеве 26 февраля

Новый раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине может пройти в Женеве уже 26 февраля. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с подготовкой встречи.

«Переговоры в Женеве могут возобновиться уже в четверг», — сказал собеседник агентства.

Предыдущие трехсторонние переговоры России, США и Украины состоялись в Женеве 17–18 февраля: в первый день они длились около шести часов, во второй — порядка двух. Глава российской делегации Владимир Мединский назвал обсуждения тяжелыми, но деловыми, и заявил, что стороны договорились продолжить диалог.

Участие в переговорах Европы — бессмысленно, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он назвал переговоры сложным процессом.

До этого два раунда трехсторонних консультаций прошли в Абу-Даби — 23–24 января и 4–5 февраля.

Газета Die Welt со ссылкой на дипломатические источники писала, что Киев допускает территориальные компромиссы в обмен на ускоренное вступление в Евросоюз. В Брюсселе считают, что такой сценарий мог бы стать для президента Украины Владимира Зеленского важным аргументом внутри страны.