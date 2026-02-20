Украина согласится пойти на территориальные уступки при одном условии

Украина готова пойти на территориальные компромиссы, рассчитывая на ускоренное вступление в Евросоюз. Об этом сообщили немецкие источники в дипломатических кругах газете Die Welt .

Дипломаты в Брюсселе утверждают, что Владимиру Зеленскому необходим «реальный козырь», чтобы заручиться поддержкой граждан в вопросу территориальных уступок России. В связи с этим ЕС может рассмотреть возможность ускоренного вступления Украины в Евросоюз.

Обсуждаемый мирный план предусматривает вступление Украины в ЕС в 2027 году, написало издание. Однако источники считают, более реалистично присоединение Киева ближе к 2030 году.

Ранее Зеленский на встрече с советниками заявил, что переговоры с Россией провалились, и призвал их готовиться воевать дальше.