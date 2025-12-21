Стал известен предновогодний график Путина

Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет совещание по государственной программе вооружений, а также возглавит заседание Госсовета по кадровым вопросам. Об этом сообщили в эфире телеканала «Россия 1» .

«У президента всю предновогоднюю неделю большое число разных мероприятий: Госсовет по кадрам, совещание по госпрограмме вооружений. Президент откроет новые инфраструктуры в разных регионах и вручит государственные награды», — заявили телеведущие.

Также 22 декабря Путин примет участие в неформальном саммите стран — участниц СНГ.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее признался, что ему не понравились некоторые вопросы на совмещенной с пресс-конференцией прямой линии Путина. Главным он назвал возможность журналистов задать вопрос по заданию редакции в свободном режиме или спросить об интересующих их темах.