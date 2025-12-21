Песков заявил, что некоторые вопросы на прямой линии ему не понравились

Некоторые вопросы президенту России Владимиру Путину во время прямой линии не понравились официальному представителю Кремля Дмитрию Пескову. В этом он признался журналисту Александру Юнашеву .

«Какие-то вопросы понравились, какие-то — нет», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что это абсолютно нормально. Главным он назвал возможность для журналистов спросить об интересующих их темах или задать вопрос по заданию редакции в свободном режиме.

Именно в этом, по словам Пескова, заключается уникальность формата итогов года с Владимиром Путиным. Официальный представитель Кремля добавил, что оценивать мероприятие должны в первую очередь зрители.

В 2025 году президент отвечал на вопросы россиян и представителей СМИ в течение четырех с половиной часов. Он также отреагировал на частные жалобы и поделился со всей страной личным.