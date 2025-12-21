Лукашенко прилетел в Санкт-Петербург

Лукашенко 21 декабря прилетел в Санкт-Петербург на саммиты ЕАЭС и СНГ

Самолет президента Белоруссии Александра Лукашенко днем в воскресенье приземлился в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул Первого».

До этого стало известно, что визит Лукашенко в Россию пройдет 21 и 22 декабря. Глава государства поучаствует в заседаниях Содружества Независимых Государств и Высшего Евразийского экономического совета.

Также белорусский лидер встретится с российским коллегой Владимиром Путиным, который тоже участвует в обоих мероприятиях.

На заседании ЕАЭС участники обсудят актуальные вопросы повестки, развитие единого рынка и дальнейшее углубление интеграции, а также утвердят ряд документов.

В начале июня глава правительства Михаил Мишустин предложил укреплять связи между странами — участницами СНГ. Премьер-министр уделил внимание развитию аграрного сектора и промышленной кооперации в рамках ЕАЭС и сообщил, что в российском товарообороте доля Содружества в прошлом году достигла 15,5%.