Стабильность не означает косность. Путин призвал к гибкой государственной системе | 360°

Важное 07 мая 2024, 12:18 Стабильность не означает косность. Путин призвал к гибкой государственной системе Путин: государственная система России должна быть гибкой и позволять развиваться

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России следует продолжать развитие и двигаться вперед. Государственная система должна быть гибкой, а ситуация в обществе — стабильной, заявил на инаугурации президент Владимир Путин.

В сложном мире на фоне стремительных изменений Россия, по его словам, должна быть самодостаточной и конкурентоспособной. Президент призвал помнить уроки истории и не забывать о трагической цене внутренних смут и потрясений.

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«Поэтому наши государственная, общественная, политическая системы должна быть прочной и абсолютно устойчивой к любым вызовам и угрозам. <…> При этом стабильность не означает косность», — сказал он.

Путин заявил о важности обеспечить поступательное развитие единства и независимости России. По его словам, общественная система должна быть гибкой, создавать условия для движения вперед.

Президент заверил, что Россия останется открытой к сотрудничеству с дружественными странами и не откажется от диалога с Западом. Он допустил разговор о безопасности и стратегической стабильности, но на равных, а не с позиции силы и высокомерия.