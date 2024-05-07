Власть 07 мая 2024, 12:19 «Только вместе с народом». Путин — о достижении действительно больших целей Путин: достичь больших целей можно только вместе с народом

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Достижение действительно больших целей возможно только вместе с народом страны. Об этом президент России Владимир Путин заявил, выступая в Большом Кремлевском дворце после церемонии вступления в должность главы государства.

«Сегодня, по сути, мы держим ответ перед нашей тысячелетней историей и нашими предками», — указал он.

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Путин обратил внимание, что предыдущие поколения могли брать недоступные высоты, потому что на первое место всегда ставили Родину.

«Знали, что достичь по-настоящему больших целей можно только вместе со своей страной и со своим народом», — подчеркнул президент.

Глава государства добавил, что будет делать все, что в его силах, чтобы оправдать доверие страны. При этом, продолжил он, важно понимать, что результаты этой работы в решающей степени зависят от единства и сплоченности страны, от общего стремления приносить пользу Отечеству, защищать его и трудиться с полной отдачей.

«Мы единый и великий народ и вместе преодолеем все преграды, воплотим в жизнь всё задуманное. Вместе победим!» — заключил Путин.