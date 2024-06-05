Путин: США избавятся от Зеленского после снижения призывного возраста до 18 лет

Президент России Владимир Путин предположил, что американская администрация принудит Украину снизить возраст мобилизации до 18 лет, чтобы потом с легкостью избавиться от Владимира Зеленского как от главы государства. Об этом он заявил на встрече с руководителями информационных агентств в рамках ПМЭФ-2024.

«Я думаю, что администрация Штатов заставит сегодняшнее руководство Украины принять эти решения, понизить мобилизационный возраст до 18 лет, а потом от Зеленского избавится просто», — заявил российский лидер.

До этого киевский режим уличили в желании мобилизовать как можно больше людей в Харьковской области, чтобы задействовать их в обороне города. Российские силы активно продвигаются в регионе, ВСУ теряют позиции, поэтому киевский режим ищет способы увеличить человеческий ресурс на передовой.

Ранее Путин заявил, что в зоне специальной военной операции погибли как минимум 30 российских журналистов. При этом России мешают расследовать произошедшее, выяснить, что именно с ними произошло.