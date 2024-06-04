Киевский режим уличили в планах провести тотальную мобилизацию в Харьковской области

Ганчев: вся мобилизация ВСУ нацелена на Харьков

Kay Nietfeld
Фото: Kay Nietfeld/Global Look Press

Киевский режим мобилизует большое количество людей из Харьковской области с прицелом на оборону города. Об этом в эфире «Первого канала» сообщил глава российской администрации региона Виталий Ганчев.

«Киевский режим пытается собрать побольше людей из Харьковской области, вся их мобилизация направлена на Харьков», — сказал он.

Также он отметил, что продвижение российских сил на территории региона идет активно, хоть и немного замедлилось.

«ВСУ немного тоже теряют позиции, поэтом подгребают все ресурсы человеческие, которые сейчас есть в области и городе. Сразу же бросают их на фронт неподготовленными. Количество подтянутых ими резервов для остановки ВС России достаточно большое», — добавил Ганчев.

Ранее глава администрации добавил, что ВС России в Харьковской области заняли выгодные позиции под населенным пунктом Липцы.

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