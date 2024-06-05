Путин заявил о гибели как минимум 30 российских журналистов в зоне СВО

В ходе конфликта на Украине погибли как минимум 30 российских журналистов. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с руководителями информационных агентств в рамках ПМЭФ-2024.

«Вы знаете, сколько у нас журналистов погибло в зоне боевых действий? <…> Как минимум 30 человек погибло, погибло наших журналистов», — заявил глава государства.

Путин добавил, что при этом никто не дает России возможности расследовать то, что с ними произошло.

До этого российский лидер заявил, что российские потери в зоне спецоперации на Украине в пять раз меньше, чем у Киева. Те, кто озвучивает число погибших военных РФ, как правило, цифры извращают.

Ранее Путин спрогнозировал будущее Украины после избрания президентом США Дональда Трампа, отметив, что новая американская администрация уделит больше внимания решению внутренних проблем.