«Справедливая Россия» преодолела пятипроцентный порог на выборах в Госдуму

«Справедливая Россия» преодолела на выборах пятипроцентный барьер для прохода в Госдуму. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на ЦИК.

Такой результат вывели по итогам обработки 96,91% протоколов.

Ранее стало известно, что явка на выборах в Госдуму в 2026 году превысила 59%. «Единая Россия», предварительно, стала лидером в 208 одномандатных округах, набрав 57,85% голосов. У КПРФ, по предварительным подсчетам, 13,81% голосов, у партии «Новые люди» — 7,96%, у ЛДПР — 8,98%.

Окончательные итоги подведут 25 сентября.

Председатель ЦИК Элла Памфилова назвала выборы 2026 года беспрецедентными по уровню опасности и угроз. По ее словам, обеспечение безопасности выборов было основным приоритетом.