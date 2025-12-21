«Спокойного графика не будет». Песков рассказал о работе Путина в январе

Песков: у Путина в январе не будет спокойного графика

График президента России Владимира Путина в январе будет таким же насыщенным, как и в конце года. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 24» .

«Так же, как и конец был. Здесь спокойного графика не будет», — ответил он на вопрос журналистов о занятости Путина в январе.

Российский президент также будет продолжать работу и в новогодние праздники.

Песков заявил, что в 2026 году у главы государства запланирован целый ряд зарубежных визитов. Каких именно, уточнять официальный представитель Кремля не стал.

Во время «Итогов года» Путин поделился, что заканчивает работу «все позднее и позднее», и пошутил, что такой график нарушает трудовое законодательство.