Спецпосланник Трампа посетит Москву до конца недели

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф планирует посетить Москву до конца недели. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, которого процитировало РИА «Новости» .

Накануне газета The Wall Street Journal сообщала, что Уиткофф может приехать в Россию после переговоров с украинскими и британскими властями, которые планируются в Лондоне.

Кроме него, в них должны будут принять участие госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель по Украине Кит Келлог. Если переговоры пройдут удачно, Уиткофф полетит в Россию.

Телеканал CNN сообщил, что администрация Дональда Трампа хочет продолжить диалог ради урегулирования ситуации на Украине. По данным телеканала, США уже подготовили рамочную договоренность, хотят утвердить ее на переговорах в Великобритании, а затем предложить России к ней присоединиться.