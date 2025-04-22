Спецпосланник Трампа посетит Москву до конца недели
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф планирует посетить Москву до конца недели. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, которого процитировало РИА «Новости».
Накануне газета The Wall Street Journal сообщала, что Уиткофф может приехать в Россию после переговоров с украинскими и британскими властями, которые планируются в Лондоне.
Кроме него, в них должны будут принять участие госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель по Украине Кит Келлог. Если переговоры пройдут удачно, Уиткофф полетит в Россию.
Телеканал CNN сообщил, что администрация Дональда Трампа хочет продолжить диалог ради урегулирования ситуации на Украине. По данным телеканала, США уже подготовили рамочную договоренность, хотят утвердить ее на переговорах в Великобритании, а затем предложить России к ней присоединиться.