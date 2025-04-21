Назван возможный срок нового визита Уиткоффа в Россию
WSJ: Уиткофф может поехать в РФ после переговоров в Лондоне с властями Украины
Специальный посланник президента США Стивен Уиткофф может вновь прибыть в Россию после переговоров с представителями Украины в Великобритании. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.
По данным источника издания, помимо Уиткоффа, на встрече в Лондоне от США ожидают участие спецпосланника по Украине Кита Келлога и государственного секретаря Марко Рубио.
В случае совпадения позиций США, Европы и Украины по итогам консультаций Уиткофф может отправиться в Россию, пояснил собеседник WSJ.
Журналисты отметили, что в повестке встречи присутствует вопрос официального признания США Крыма российским регионом, а также снятия с обсуждения возможности вступления Украины в НАТО.
Президент США Дональд Трамп заявил накануне, что на следующей неделе Россия и Украина могут заключить мир. Он пообещал, что обе страны смогут вести бизнес со Штатами.