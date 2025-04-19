Трамп ищет выход. США захотели новую встречу с Россией по Украине

Администрация американского лидера Дональда Трампа стремится продолжить диалог с Россией для урегулирования конфликта на Украине. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф может вновь встретиться с российскими представителями, рассказал CNN источник, осведомленный о ходе переговоров.

По версии собеседника телеканала, после того как Рубио выступил с заявлением о готовности США выйти из переговоров по миру на Украине, Трамп предложил менее жесткий подход. Политик поддержал члена своего команды, но выразил чуть больше оптимизма относительно перспектив соглашения.

Как уточнил источник CNN, частично рамочная договоренность по завершению украинского конфликта уже готова. Некоторые элементы американская сторона планирует доработать на следующей неделе, вместе с европейцами и украинцами в Лондоне.

Одновременно с этим команда Трампа планирует еще одну встречу Стива Уиткоффа с россиянами. Белый дом хотел бы убедить Москву присоединиться к рамочному соглашению.

Среди обсуждаемых пунктов такой договоренности может быть признание Крыма частью России со стороны США, отметил источник телеканала. Аналогичную информацию накануне публиковало агентство Bloomberg.