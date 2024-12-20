Совфед одобрил закон о пожизненном сроке за вооруженный мятеж

Совет Федерации на заседании 20 декабря одобрил закон о пожизненном лишении свободы за вооруженный мятеж. Также документ предусматривает лишение свободы до 15 лет иностранцам, которые, находясь в России, помогали противнику в деятельности против безопасности страны.

Ранее депутаты ГД приняли закон об ужесточении наказания за вооруженный мятеж. Проект разделяет ответственность за преступление в зависимости от вовлеченности в него и наступивших последствий.

Закон предлагает, чтобы за организацию такого мятежа или шефство над ним грозило от 15 до 20 лет лишения свободы. Участие в вооруженном мятеже будет наказываться сроком от 12 до 20 лет тюрьмы.

Об ужесточении наказания за мятеж вплоть до пожизненного заговорили еще в июне. Представители правительственной комиссии по законопроектной деятельности одобрили эту инициативу. Максимальное наказание за такое преступление будет грозить в случае гибели людей во время мятежа.