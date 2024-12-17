Госдума приняла закон об ужесточении наказания за вооруженный мятеж

Депутаты Госдумы приняли в окончательном чтении закон об ужесточении наказания за вооруженный мятеж. Информацию об этом разместили в базе нижней палаты парламента .

Документ разделяет ответственность за мятеж в зависимости от степени вовлеченности в него и от наступивших последствий. Поправки коснулись статьи УК России о вооруженном мятеже.

Законопроект предлагает установить, что за организацию вооруженного мятежа или руководство им для насильственного изменения конституции России либо нарушения территориальной целостности страны может грозить срок от 15 до 20 лет. Участие в таком мятеже будет наказываться сроком от 12 до 20 лет.

Ранее депутаты Госдумы предложили ввести уголовную ответственность за рекламу казино и других азартных игр. Нарушившим запрет будет грозить срок до шести лет лишения свободы. Ответственность возложат на стримеров и руководителей сайтов.