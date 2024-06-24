Наказание за мятеж с жертвами решили ужесточить в России

Представители правительственной комиссии по законопроектной деятельности одобрили закон об ужесточении уголовного наказания вплоть до пожизненного заключения за организацию вооруженного мятежа с жертвами или участие в нем. Соответствующий документ появился в распоряжении ТАСС .

По данным агентства, если власти примут законопроект, то участников вооруженного мятежа будут отправлять в колонию на срок от 12 до 20 лет с ограничением свободы до двух лет.

Если во время мятежа погибли люди или произошли другие тяжкие последствия, то за это будет грозить лишение свободы на срок от 15 до 20 лет со штрафами до миллиона рублей или пожизненным заключением.