В России могут увеличить штрафы за несообщение военкомату о переезде

В ГД предложили увеличить штраф до 20 тысяч за несообщение военкомату о переезде

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности утвердила инициативу об увеличении штрафов за несообщение военкомату о переезде. Об этом написал «Коммерсант» .

Автор законопроекта — глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов. Он предложил увеличить штрафы за такое нарушение с максимальных пяти тысяч рублей до 10-20 тысяч.

По мнению депутата, мера нужна для «формирования законопослушного поведения». Штрафовать могут в том случае, если человек переехал на срок более трех месяцев и не имеет регистрации на новом месте.

В пояснительной записке к документу написано, что за 2023 год по статье о неисполнении гражданами обязанностей воинского учета привлекли к ответственности более 47 тысяч человек, 28,7 тысячи из них получили штраф от одной до пяти тысяч рублей.

«Установленный размер штрафа является незначительным, несоизмерим с совершенным деянием и не способствует формированию законопослушного поведения граждан», — заявил Картаполов.

Ранее Минобороны разработало поправки в Положение о военно-врачебной экспертизе. Документ подразумевает пересмотр категории годности для военнообязанных, страдающих «сифилисом».