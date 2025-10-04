Президент России Владимир Путин обратился к командованию, личному составу и ветеранам Космических войск. Он подчеркнул, что военные бережно сохраняют и развивают славные традиции своих предшественников. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Почти четверть века назад создание Космических войск стало важным этапом в истории российских вооруженных сил и всей страны. По словам главы государства, это событие позволило продолжить развитие космических сил и средств, которые надежно защищают национальную безопасность как на Земле, так и в околоземном пространстве.

Путин подчеркнул, что талантливые ученые, конструкторы, военные и гражданские специалисты своим трудом воплотили в жизнь инновационные проекты. За последние годы появились современные космодромы и научные центры, были созданы мощные и конкурентоспособные космические системы.

«Отрадно, что сегодня личный состав Космических войск бережно хранит и развивает славные традиции своих предшественников. Среди ваших ключевых задач — управление спутниковыми группировками военного и двойного назначения, выявление угроз России в космосе и из космоса, а при необходимости — их эффективное отражение», — добавил президент.

Он выразил уверенность, что военные продолжат защищать стратегические интересы страны, активно участвовать в развитии национальной космической программы и укреплении обороноспособности Родины.

«Желаю ветеранам и всему личному составу Космических войск успехов и всего самого доброго», — сказал Путин.

Ранее Путин поздравил личный состав и ветеранов Сухопутных войск с профессиональным праздником. Он отметил храбрость и стойкость солдат, включая их участие в специальной операции. Путин подчеркнул, что Сухопутные войска будут и дальше совершенствовать свои навыки, преданно защищать национальные интересы и безопасность России, а также эффективно выполнять задачи.