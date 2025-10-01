Путин поздравил Сухопутные войска и поблагодарил за выручку и героизм на СВО

Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов Сухопутных войск с профессиональным праздником. Телеграмму опубликовали на сайте Кремля .

«Важно, что сегодня вы стремитесь быть достойными героических традиций предшественников», — подчеркнул глава государства.

Он указал на выручку и стойкость солдат, в том числе в рамках специальной операции. Путин отметил, что Сухопутные войска продолжат повышать свой профессионализм, преданно защищать национальные интересы России и безопасность населения, а также эффективно выполнять поставленные задачи.

С 1 октября правительство проиндексировало зарплаты военных на 7,6%.