Согласие Украины на перемирие могло бы стать прелюдией к переговорам — Небензя
Небензя: если Украина пойдет на перемирие, это станет первым шагом к переговорам
Россия готова к прямым переговорам с Украиной без предварительных условий. Об этом на заседании Совбеза ООН заявил постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя, его процитировало РИА «Новости».
По его словам, Россия рассчитывает, что Украина последует примеру — присоединится к праздничному майскому перемирию.
«Подобный шаг мог бы стать прелюдией к прямым мирным переговорам между Россией и Украиной без каких-либо предварительных условий, к которым мы готовы, несмотря на имеющуюся проблему с легитимностью главы киевского режима», — заявил Небензя.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нет смысла «ждать 8 мая» для перемирия. Он подчеркнул, что оно должно быть немедленным, полным и безоговорочным — по крайней мере на 30 дней.
Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что предложение Зеленского о 30-дневном прекращении огня Москва воспринимает как попытку выставить условия для начала диалога. Россия остается открытой к прямым переговорам с Украиной, но без каких-либо предварительных требований, подчеркнул министр.