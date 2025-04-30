Небензя: если Украина пойдет на перемирие, это станет первым шагом к переговорам

Россия готова к прямым переговорам с Украиной без предварительных условий. Об этом на заседании Совбеза ООН заявил постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя, его процитировало РИА «Новости» .

По его словам, Россия рассчитывает, что Украина последует примеру — присоединится к праздничному майскому перемирию.

«Подобный шаг мог бы стать прелюдией к прямым мирным переговорам между Россией и Украиной без каких-либо предварительных условий, к которым мы готовы, несмотря на имеющуюся проблему с легитимностью главы киевского режима», — заявил Небензя.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нет смысла «ждать 8 мая» для перемирия. Он подчеркнул, что оно должно быть немедленным, полным и безоговорочным — по крайней мере на 30 дней.

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что предложение Зеленского о 30-дневном прекращении огня Москва воспринимает как попытку выставить условия для начала диалога. Россия остается открытой к прямым переговорам с Украиной, но без каких-либо предварительных требований, подчеркнул министр.