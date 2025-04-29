Зеленский выдвинул украинские условия по перемирию

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что нет смысла «ждать 8 мая» для перемирия. Об этом он сказал в видеообращении в Telegram-канале.

«Мы считаем и мир считает, что нет причин ждать до 8 мая. Прекращение огня не должно быть всего на несколько дней <…>. Оно должно быть немедленным, полным и безоговорочным — по крайней мере на 30 дней», — сказал он.

Зеленский назвал предложение России о трехдневном прекращении огня «попыткой манипуляции» для обеспечения мира на празднование 80-летия Победы.

Президент Владимир Путин объявил о временном перемирии с 00:00 8 мая до 00:00 11 мая в честь 80-летия Победы. Российский лидер объяснил, что этот шаг продиктован гуманитарными целями и демонстрирует открытость к диалогу.

В то же время военкор Александр Коц выразил опасения, что Владимир Зеленский может воспользоваться Днем Победы для организации провокации — например, атаки дронами, в том числе украинских территорий, чтобы потом обвинить Россию.