Лавров раскрыл, почему Зеленский требует немедленного перемирия

Лавров об инициативе 30-дневного перемирия: мы знаем цену этим заявлениям Киева

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что предложение президента Украины Владимира Зеленского о 30-дневном прекращении огня Москва воспринимает как попытку выставить условия для начала диалога. Главу МИДа процитировала газета РБК .

С таким утверждением глава ведомства выступил в Бразилии, где прошло совещание министров иностранных дел стран БРИКС.

По словам главы МИД, Россия остается открытой к прямым переговорам с Украиной, но без каких-либо предварительных требований. В то же время инициатива Киева о временном перемирии, по оценке Лаврова, подается как обязательная основа для дальнейших переговоров, что противоречит принципу открытого диалога.

«Не читайте заявления представителей украинского режима ни на ночь, ни с утра. Мы прекрасно знаем цену этим заявлениям», — добавил министр.

В субботу, 26 апреля, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Россия готова к переговорам с украинскими властями без каких-либо предварительных условий.

В тот же день французский лидер Макрон заявил, что Украина хотела бы «безоговорочного прекращения огня». Он также анонсировал усиление давления на Россию в ближайшие дни.