МИД: на Западе не хотят, чтобы раскрыли заказчиков подрыва «Северных потоков»

Через западные СМИ распространяют вбросы, чтобы избежать упоминания и наказания тех, кто организовал, заказал и курировал диверсию на «Северных потоках». Об этом заявил замглавы МИД Дмитрий Любинский в беседе с ТАСС .

«Власти [ФРГ, Дании и Швеции] под разными предлогами уклонились от сотрудничества с российскими правоохранительными органами по данному делу, пренебрегая в том числе своими обязательствами по международным антитеррористическим конвенциям», — сказал он.

Любинский напомнил, как недавно отличилась газета Financial Times, в материале которой журналисты заявили, что взрывы действительно осуществил украинец Сергей Кузнецов, который сейчас находится на скамье подсудимых, однако чьи распоряжения он выполнял — неизвестно.

Дипломат отметил, что Россия не допустит, чтобы тема подрыва «Северных потоков» оказалась «замылена», и будет добиваться, чтобы вдохновители и заказчики теракта «не соскочили с крючка».