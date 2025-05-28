Украина не заинтересована в скором и успешном завершении переговорного процесса. Таким образом глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал в Telegram-канале высказывания президента Владимира Зеленского о новых договоренностях с европейскими партнерами.

«Киев не заинтересован в скором и успешном завершении переговорного процесса. И это лишний раз подтверждает террористическая риторика укрофюрера, спровоцированная в немалой степени активностью европейской партии войны. Вот реальная „игра с огнем!“» — написал политик.

Слуцкий отметил, что американская администрация должна в полной мере осознавать этот факт, а не «впадать в эмоции посредством соцсетей». Политик заявил, что Россия имеет законное право уничтожать военные цели на территории Украины, защищая граждан страны.

Президент Украины заявил ранее, что Киев готов использовать ударные беспилотники, перехватчики, крылатые ракеты и украинскую «баллистику». Зеленский пригрозил, что в Москве «должны почувствовать» последствия своих действий против Киева.