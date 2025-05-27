Зеленский пошел ва-банк? Украина пригрозила России баллистикой

Украина готова зеркально ответить на действия России. С таким заявлением в своем Telegram-канале выступил украинский лидер Владимир Зеленский, его процитировал RT .

О своих намерениях он сообщил после совещания с военным руководством страны. На встрече присутствовали главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, начальник Генштаба Андрей Гнатов и глава оборонного ведомства Рустем Умеров.

Участники совещания обсуждали возможность не только реагировать на российские атаки, но и действовать «на опережение», усиливая собственное производство беспилотников и ракет.

Президент Украины заявил, что Киев готов использовать ударные беспилотники, перехватчики, крылатые ракеты и украинскую баллистику в качестве симметричного ответа на действия Москвы.

Зеленский уточнил, что Украина не раскроет детали своих планов, однако добавил, что в Москве «должны почувствовать» последствия своих действий против Киева.

По его словам, ключевыми элементами «зеркального» ответа станут отечественные ударные беспилотники, перехватчики, крылатые ракеты и баллистика, которые украинская сторона собирается производить собственными силами.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков 27 мая указал, что украинцы «будут получать» в ответ на атаки беспилотников. Он также констатировал — Россия будет обеспечивать свою безопасность.

Украина в тот же день передала США документ, где прописала свое видение условий прекращения огня. Какие именно пункты в таком списке, прессе пока не сообщали. Позднее американский спецпредставитель Келлог рассказал, что новый раунд переговоров между Россией и Украиной может пройти в Женеве.