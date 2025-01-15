Следственный комитет стал независимым органом 14 лет назад

В России с 2011 года 15 января отмечают День образования Следственного комитета. До этого ведомство входило в структуру прокуратуры.

В пояснительной записке к проекту закона, принятого 14 лет назад, говорилось, что деятельность комитета вне системы прокуратуры позволит создать необходимые условия для более эффективной работы не только надзорного ведомства, но и следственных органов.

Впервые в истории России отделить следственное ведомство от других госструктур решил царь Петр I. Судебная реформа предписывала разбить уголовный процесс на предварительное расследование и судебное разбирательство.

Сейчас СК не входит в структуру ни одного из органов власти. Главные задачи ведомства — расследование тяжких и особо тяжких преступлений, в частности, совершенных несовершеннолетними или в отношении детей. Следователи также работают с правонарушениями в сфере коррупции и налогообложения, с делами о терактах.

В Московской области ранее после повторных экспертиз Следственного комитета и МВД раскрыли дело о серии убийств девушек в 2002 году.