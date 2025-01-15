Серию совершенных более 20 лет назад убийств раскрыли в Подмосковье

В Подмосковье обвинили 50-летнего мужчину в серии убийств в 2002 году

В Подмосковье раскрыли дело о серии убийств девушек в 2002 году. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Тогда погибли по меньшей мере четыре девушки, в том числе студентка из Перу. Злоумышленник нападал на них вечерами, насиловал и убивал.

Долгое время эти преступления оставались нераскрытыми, но в июле 2024 года Следственный комитет и МВД провели повторные экспертизы и нашли образцы биоматериала 50-летнего ранее судимого жителя Новосибирской области. Ему и предъявили обвинение.

Мужчина признал вину и подробно рассказал, как совершал преступления. Следователи проверяют его на причастность и к другим убийствам. За содеянное ему грозит пожизненное лишение свободы.

В конце прошлого года в суд направили уголовное дело о тройном убийстве, совершенном более 10 лет назад. Все это время подозреваемый скрывался от правосудия, но его задержали в Чечне прошлой весной.