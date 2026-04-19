СК установил факты целенаправленного уничтожения советских граждан нацистами

Следственный комитет России установил факты целенаправленного уничтожения советских граждан нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко в связи с Днем памяти жертв геноцида советского народа.

«Материалы, собранные Следственным комитетом России, легли в основу 34 судебных решений о признании преступлений гитлеровцев геноцидом советского народа», — отметила она.

В рамках расследований изучают архивные документы, проводят поисковые мероприятия, а также допрашивают свидетелей и потерпевших.

Собранные материалы подтверждают массовые преступления против мирного населения и военнопленных: людей подвергали пыткам и убийствам, лишали жилья, уничтожали целые населенные пункты. Кроме того, фашисты разрушали школы и больницы, вывозили культурные ценности.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что россиянам необходимо сохранить память о тех, кто погиб от рук нацистов в годы Великой Отечественной войны.