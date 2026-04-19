Володин призвал сделать все для защиты памяти жертв фашистов

Россиянам необходимо сохранить память о тех, кто погиб от рук нацистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны. Об этом в MAX заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он напомнил, что сегодня отмечается День памяти жертв геноцида советского народа, совершенного нацистами и их пособниками в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. На оккупированных территориях жертвами фашистов стали более 13,5 миллиона мирных граждан.

«Наш святой долг — защитить память о тех, благодаря кому мы сегодня живем и строим будущее», — написал он.

По словам Володина, погибшие уже не могут постоять за себя, поэтому ответственность лежит на их внуках и правнуках. Председатель Госдумы также обратил внимание, что в Европе сейчас пытаются переписать и исказить историю Второй мировой войны.

Ранее ФСБ обнародовала данные о расправах над пленными в Кенигсберге в 1945 году. Архивные материалы содержат информацию о массовых казнях и показания задержанных.