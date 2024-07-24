СК призвал выдавать гражданство только при условии постановки на воинский учет

Фото: РИА «Новости»

Иностранным гражданам необходимо выдавать российские паспорта одновременно с постановкой на воинский учет. С таким предложением выступили в Следственном комитете, сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

Властям также предложили обязать мигрантов получать российскую сим-карту при въезде на территорию страны и использовать ее при создании личного кабинета на сайте «Госуслуги». Еще одно из предложений: создать единую межведомственную систему сбора и учета информации об иностранных гражданах.

В СК также призвали установить требования к владению русским языком детьми мигрантов. Это позволит повысить эффективность образовательного процесса в школах, сообщала «Российская газета».

Ранее Госдума приняла закон о режиме высылки мигрантов. Документ предполагает, что иностранцы не смогут менять место жительства в России без разрешения органа внутренних дел. Также мигрантов включат в реестр контролируемых лиц. Как сообщили ранее в СК, число преступлений экстремистской направленности, совершенных иностранцами, выросло за первые шесть месяцев 2024 года на 55%.

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