«Сигналы позитивные». Песков заявил о мирном настрое Трампа

Победа на президентских выборах США кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа стала позитивным сигналом. Об этом в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он напомнил, что американский политик в ходе предвыборной кампании признавался, что воспринимает всю свою работу через сделки и готов таким способом прекратить вооруженные конфликты.

«По крайней мере, он говорит о мире. Он не говорит о конфронтации, не говорит о желании нанести стратегическое поражение России. Это его выгодно отличает от действующей администрации», — заявил Песков.

Отвечая на вопрос, получится ли у Трампа реализовать все свои обещания по международной политике, представитель Кремля предложил оставить эти рассуждения для политологов и американистов.

«Мы можем только смотреть на то, что будет, и следовать своему плану, чтобы достичь тех целей, которые себе поставили», — добавил Песков.

Президент России Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» поздравил Дональда Трампа с победой на выборах и заявил, что готов позвонить политику в любой момент. Песков, комментируя слова российского лидера, отметил, что возобновление контактов между главами двух держав возможно, но все зависит от дальнейшего развития событий.