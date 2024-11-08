Песков допустил разговор Путина с Трампом

Теоретически президент РФ Владимир Путин может позвонить победившему на выборах в США Дональду Трампу. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, его процитировало РИА «Новости».

«Конечно, просто посмотрим, как дальше будут развиваться события», — сказал он.

Песков добавил, что пока не известно, пригласят ли Россию на инаугурацию президента в Соединенные Штаты. По его словам, из МИД РФ или администрации президента со штабом Трампа после выборов в США не связывались, писали «Известия».

Ранее Путин поздравил Дональда Трампа с победой, выступая на заседании дискуссионного клуба «Валдай». Избранный президент США, в свою очередь, не исключил, что поговорит с российским лидером.

Также Владимир Путин заявил, что российская сторона всегда открыта к диалогу со Штатами, однако первый шаг должны сделать американцы.