«Сигнал другим странам». Зачем Путин посетил Узбекистан

Президент России Владимир Путин посетил Ташкент и проводит переговоры с коллегой из Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Своим визитом он подчеркнул важность отношений с этой страной и дал сигнал другим государствам Средней Азии — таким мнением с 360.ru поделился политолог Евгений Михайлов.

Он отметил, что это третий после выборов зарубежный визит Путина. До этого российский лидер посетил Китай и Белоруссию.

«Он четко расставляет приоритеты: с кем у России выстроены отношения и будут дальше выстраиваться. В Средней Азии именно Узбекистан — наиболее стабильное государство, которое пытается, помимо соблюдения собственных национальных интересов, не нарушить и российские», — рассудил эксперт.

По словам Михайлова, у России много контрактов, договоров о партнерстве, союзнических соглашений с Узбекистаном.

«На мой взгляд, Путин показывает, в том числе определенным странам бывшего постсоветского пространства, что отношения с Узбекистаном у нас хорошие и будут только укрепляться. Это сигнал Казахстану и другим странам Средней Азии, которые не могут определиться, что для них важнее: построить отношения с так называемыми западными партнерами или не рушить отношения с Российской Федерацией», — добавил политолог.

Владимир Путин прилетел в Узбекистан 26 мая. Лидеры двух стран обсудят состояние и перспективы развития отношений и региональные проблемы.