Стало известно, что обсудят Путин и Мирзиеев на неформальной встрече
Песков: личная встреча Путина и Мирзиеева стала важной частью визита в Ташкент
В Ташкенте началась неформальная встреча президента России Владимира Путина с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что неформальное общение — важная часть визита Путина. Его слова привело РИА «Новости».
«Личное общение Путина и Мирзиеева — важный элемент визита в Узбекистан, обсуждаются самые чувствительные вопросы», — заявил пресс-секретарь президента.
Путин прилетел в Узбекистан в воскресенье, 26 мая. В аэропорту российского президента встретил узбекский коллега Шавкат Мирзиеев. Государственный визит Путина продлится два дня: 26 и 27 мая. В эти дни лидеры стран обсудят состояние и перспективы развития двусторонних отношений, а также региональные проблемы. Кроме того, запланировано первое заседание Совета регионов России и Узбекистана с участием Путина и Мирзиеева.