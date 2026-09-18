Шойгу проголосовал на выборах в Госдуму

Секретарь Совета Безопасности Сергей Шойгу 18 сентября принял участие в голосовании в Государственную Думу. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В Совбезе уточнили, что Шойгу приехал утром приехал на избирательный участок в Подмосковье. Там он отдал свой голос, опустив избирательный бюллетень в урну.

Жители Подмосковья могут проголосовать в течение трех дней. Участки УИК работают до 20:00. Также у жителей Московской области есть возможность выполнить свой долг в онлайн-формате — через дистанционное электронное голосование.

Ранее депутат Госдумы от «Единой России», заместитель председателя Комитета по строительству и ЖКХ Сергей Колунов вместе с женой посетил участок УИК в в школе № 16. По его словам, туда пришло множество избирателей, причем значительная часть приходила семьями.

По состоянию на 18:00 по московскому времени явка на выборы достигла в по стране 21,58%, сообщил ЦИК.