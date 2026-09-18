Явка на выборах в стране на 18:00 по московскому времени составила 21,58%

Явка на выборах депутатов Государственной думы в целом по стране на 18:00 по московскому времени составила 21,58%. Данные предоставил Центризбирком.

Выборы в Госдуму девятого созыва проходят с 18 по 20 сентября. В нижнюю палату парламента по результатам голосования войдут 450 депутатов, из них одну половину изберут по федеральным партийным спискам, вторую — по одномандатным округам.

Одновременно в ряде регионов выбирают депутатов законодательных собраний, глав субъектов федерации и населенных пунктов.

По данным на 17:30 в Подмосковье явка на выборах депутатов Государственной думы и Мособлдумы достигла 14,86%.