Шойгу предостерег Украину от попыток захвата арсеналов в Приднестровье

Попытка захватить склад с боеприпасами в Колбасне будет безрассудным шагом со стороны Украины. Об этом в интервью сайту KP.RU заявил секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу.

«Цена его будет высока: многочисленные человеческие жертвы и экологическая катастрофа регионального масштаба», — добавил он.

По словам Шойгу, многие из этих снарядов подлежат только утилизации, но молдавская сторона отказывается пускать российских специалистов.

Село Колбасна находится в Приднестровье рядом с украинской границей. Военные склады там располагаются с 1940-х годов. Сколько на них осталось боеприпасов, неизвестно.

В конце прошлого года глава Приднестровья Вадим Красносельский заявлял, что у Молдавии становится все больше наступательного оружия, и это не может не вызывать тревогу.