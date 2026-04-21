Шойгу предостерег Украину от попыток захвата арсеналов в Приднестровье
Попытка захватить склад с боеприпасами в Колбасне будет безрассудным шагом со стороны Украины. Об этом в интервью сайту KP.RU заявил секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу.
«Цена его будет высока: многочисленные человеческие жертвы и экологическая катастрофа регионального масштаба», — добавил он.
По словам Шойгу, многие из этих снарядов подлежат только утилизации, но молдавская сторона отказывается пускать российских специалистов.
Село Колбасна находится в Приднестровье рядом с украинской границей. Военные склады там располагаются с 1940-х годов. Сколько на них осталось боеприпасов, неизвестно.
В конце прошлого года глава Приднестровья Вадим Красносельский заявлял, что у Молдавии становится все больше наступательного оружия, и это не может не вызывать тревогу.